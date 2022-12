Serie B, risultati 15ª giornata - Pohjanpalo scatenato, Ternana ancora k.o

Una doppietta di Pohjanpalo permette al Venezia di vincere la seconda gara consecutiva. La Ternana non riesce più a vincere.

La Serie B non si ferma. Arriva il weekend e il campionato cadetto torna protagonista con le gare valide per la quindicesima giornata del campionato 2022/2023.

La Ternana non riesce più a vincere. Prima sfida negativa sulla panchina degli umbri per il nuovo allenatore Andreazzoli, che all'esordio - per la 15esima giornata - è incappato nel k.o contro il Venezia dello scatenato Pohjanpalo, autore della doppietta decisiva. Seconda vittoria consecutiva per i lagunari, decisi ad uscire dalla zona calda dopo tre k.o di fila.

SERIE B, RISULTATI 15ª GIORNATA - CLASSIFICA

VENEZIA-TERNANA 2-1 [9' Pohjanpalo (V), 37' Falletti (T), 47' Pohjanpalo (V)]

CAGLIARI-PARMA [ore 18:00]

SPAL-MODENA [Domenica, ore 12:30]

ASCOLI-COMO [Domenica, ore 15:00]

BARI-PISA [Domenica, ore 15:00]

BRESCIA-REGGINA [Domenica, ore 15:00]

COSENZA-PERUGIA [Domenica, ore 15:00]

GENOA-CITTADELLA [Domenica, ore 15:00]

SUDTIROL-FROSINONE [Domenica, ore 15:00]

BENEVENTO-PALERMO [Domenica, ore 18:00]