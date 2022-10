Serie B, risultati 11ª giornata - Bari e Ternana a reti inviolate: 0-0 al 'San Nicola'

Finisce senza reti la gara del 'San Nicola': Bari fermato dalla traversa colpita da Botta, un goal annullato dal VAR a Scheidler.

L'undicesima giornata del campionato di Serie B si apre con il pareggio a reti inviolate tra Bari e Ternana.

Al 'San Nicola' vince l'equilibrio tra due squadre che si sono date battaglia a viso aperto dividendosi l'intera posta in palio. Ai punti, come si suol dire, ha fatto qualcosa di più il Bari che - nel primo tempo - si è visto annullare il goal di Scheidler per fuorigioco ravvisato dopo il silent check da parte del VAR.

Nella ripresa, invece, la grande occasione è capitata sui piedi di Botta che - su scarico di un grande Cheddira - ha centrato la traversa. In classifica la Ternana rimane terza a quota 21 punti, mentre il Bari insegue a una lunghezza di distanza.

