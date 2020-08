Serie B, ricorso del Trapani: andata del playout il 10 agosto

Ricorso del Trapani discusso dal CONI il 6 agosto, ecco perchè l'andata del playout di Serie B slitta dal 7 al 10 agosto. Ritorno confermato il 14.

Ricorso del Trapani da discutere il 6 agosto, playout d'andata spostato al 10. Calendario di Serie B post stagione regolare che subisce una piccola variazione, poichè l'esito dell'istanza presentata dai siciliani potrebbe cambiare gli scenari salvezza.

La 'Gazzetta dello Sport' spiega come il CONI discuterà la contestazione del Trapani soltanto giovedì prossimo, tempistica che impedisce di disputare come stabilito il primo round dello spareggio per restare in cadetteria venerdì 7. Playout di ritorno, invece, confermato per il 14 agosto.

Il ricorso del Trapani verte sulla penalizzazione di 2 punti rimediata per inadempienze amministrative sanate in ritardo: un'iniziativa che, se accolta, cambierebbe la graduatoria finale del campionato e l'accoppiamento playout.

Altre squadre

Se oggi l'incrocio salvezza è tra e , restituendo un punto ai siciliani diventerebbe tra gli umbri e il Trapani con gli abruzzesi retrocessi in Serie C. Qualora i granata vedessero riassegnati entrambi i punti, allora il playout sarebbe Perugia- con Trapani salvo e Pescara retrocesso.