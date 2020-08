Serie B, respinto il ricorso del Trapani: playout Pescara-Perugia

Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Trapani contro i 2 punti di penalizzazione: siciliani ufficialmente in Serie C.

Niente da fare per il Trapani. Il ricorso presentato dal club siciliano è stato respinto dal Collegio di Garanzia del CONI, che decreta in questo modo ufficialmente la retrocessione del Trapani in Serie C.

La società aveva presentato ricorso chiedendo la cancellazione dei due punti di penalizzazione comminati per inadempienze amministrative saldate in ritardo. Nel caso in cui il CONI avesse dato ragione al Trapani peraltro la classifica della Serie B sarebbe notevolmente cambiata.

Particolarmente interessate al verdetto, oltre al Trapani, erano e (che ora si giocheranno la permanenza in Serie B nei playout) ma anche il .

Alla fine però, come detto, il Collegio di Garanzia ha confermato la classifica definitiva condannando il Trapani alla retrocessione in Serie C.

Pescara e Perugia invece si affronteranno in una doppia sfida: andata il 10 agosto in Umbria e ritorno quattro giorni dopo a Pescara.