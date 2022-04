Serie B, Reggina stangata dalla FIGC: ufficiale la penalizzazione di due punti

Cambia la classifica in Serie B. Nella giornata di oggi è arrivata la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc di sanzionare con due punti di penalizzazione in classifica la Reggina per i mancati versamenti delle quote Ifpef e contributi Inps.

La decisione riguarda direttamente anche l'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club, Luca Gallo, fermato con 45 giorni di inibizione.

La sentenza arriva dopo il deferimento in seguito ai mancati versamenti, con scadenza fissata al 16 febbraio scorso delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021. La mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento alla Covisoc è costata, dunque, il deferimento prima e la penalizzazione ora.

Ai microfoni del portale 'StrettoWeb', il General Manager della Reggina, Fabio De Lillo, ha spiegato la situzione e ha confermato la volontà del club di fare ricorso.

"Ci stiamo già muovendo con ricorsi e controricorsi con l’Avvocato Di Cinzio. Il Presidente Gallo non ha potuto pagare per la sua malattia, altrimenti lo avrebbe fatto come hanno fatto tutti".

Il dirigenza del club amaranto ha trattato anche la questione relativa alla rateizzazione del debito:

"Rateizzeremo, ma è una non-notizia. C’è la possibilità di farlo, è un qualcosa che si può fare e quindi lo faremo, sta nei fatti. Tuttavia è una vergogna che la tassa sia stata congelata in tempi di pandemia per diatribe politiche, perché i padroni del calcio si sono messi a litigare. Basti pensare che il Governo una settimana dopo ha spostato l’Irpef a fine 2022, mentre nello stesso momento la Figc dava evidenza di pagamento".

Con la penalizzazione di due punti, la Reggina passa da 47 a 45, con il dodicesimo posto in coabitazione con il Parma. La squadra amaranto è tornata a vincere nell'ultimo turno, dopo aver conquistato un solo punto nelle tre gare precedenti, con l'1-0 al 'Granillo' sul Lecce.