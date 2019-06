Serie B, il Pordenone giocherà alla Dacia Arena la prossima stagione

La notizia era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità: sarà la Dacia Arena di Udine a ospitare le partite casalinghe del Pordenone Calcio nella prossima stagione. Conquistata una storica promozione in Serie B, i ramarri condivideranno dunque lo stadio con l' .

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Pordenone attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, nel quale il club del Friuli- Giulia spiega l'accordo trovato con la società gestita dalla famiglia Pozzo.

Proseguendo nel comunicato, a commentare questo importante annuncio per il Pordenone è stato il Direttore Generale dell'Udinese

Dichiarazioni alle quali si sono poi aggiunte quelle di Mauro Lovisa, Presidente del Pordenone.

"Ringraziamo di cuore la famiglia Pozzo e tutta l’Udinese per la disponibilità assicurata sin dal primo contatto. In attesa della costruzione della nostra nuova casa sarà un onore giocare come ospiti, e non come meri affittuari, in uno degli stadi più belli d’Europa. Un gioiello di comfort, a misura di tifoso. Siamo consapevoli che i nostri sostenitori dovranno fare qualche sacrificio, ma la fede neroverde e questa prima incredibile serie B – da vivere intensamente – saranno più forti della distanza. Come società verremo loro incontro proponendo servizi ad hoc. La continuità tecnica con mister Tesser, le conferme dell’ossatura della squadra e la possibilità di giocare in uno stadio come la Dacia Arena sono i capisaldi per affrontare la B con idee chiare, un progetto forte e serio".