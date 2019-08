Serie B, Pordenone-Frosinone 3-0: esordio grandioso per la neopromossa

Risultato a sorpresa nel posticipo di Serie B: il Frosinone cade contro il Pordenone, doppietta di Pobega e goal di Barison.

E' tronfante il primo match in Serie B per il Pordenone, che regola con tre reti una delle massime favorite per la promozione in A: 3-0 al e occhi puntati sulla formazione neroverde.

Partita equilibrata quella andata in scena a Pordenone, ma padroni di casa cinici nel trovare la rete praticamente ad ogni conclusione pericolosa: grande protagonista Pobega, autore della doppietta che ha spalancato la porta alla vittoria prima del tris finale di Barison.

Vantaggio al 42' con Pobega ad insaccare da pochi metri dopo la conclusione di Ciurria stoppata. Al 53' il raddoppio e la doppietta, cross di Chiaretti e sinistro vincente di Pobega ad insaccarsi alle spalle dell'incolpevole di Bardi.

Spazio anche per il tris, stavolta con Barison: colpo di testa di De Agostini, respinta di Bardi e conclusione impossibile da sbagliare per Barison.

SERIE B, 1ª GIORNATA

PISA-BENEVENTO 0-0 (giocata venerdì)

CROTONE-COSENZA 0-0

SALERNITANA-PESCARA 3-1 [36' Jallow (S), 54' Campagnaro (P), 78' Jallow (S), 82' Giannetti (S)]

ASCOLI-TRAPANI 3-1 [17' Scamacca (A), 65' Ferretti (T), 84' aut. Luperini (T), 90+1' Da Cruz (A)]

CITTADELLA-SPEZIA 0-3 [48' F. Ricci, 51' Galabinov, 62' Mora]

ENTELLA-LIVORNO 1-0 [28' rig. Mancosu]

VENEZIA-CREMONESE 1-2 [68' Mogos (C), 74' Modolo (V), 85' Castagnetti (C)]

EMPOLI-JUVE STABIA 2-1 [2’ Bandinelli (E), 74’ Cisse (J), 80’ rig. La Gumina (E)]

PERUGIA-CHIEVO 2-1 [3’ Meggiorini (C), 45’ rig. Iemmello (P), 69’ rig. Iemmello (P)]

PORDENONE-FROSINONE 3-0 [42' e 53' Pobega, 64' Barison]