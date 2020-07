Serie B: playoff dal 4 agosto, prossima stagione al via il 26 settembre

Ufficiali le date di playoff e playout di B: squadre in campo dal 4 al 20 agosto, nuova stagione andrà in scena dal 26 settembre al 7 maggio 2021.

A 90 minuti dalla fine della stagione regolare, la Serie B scalda i motori per la sua appendice. Ufficializzate le date in cui andranno in scena i playoff e i playout, lotteria da dove verrà fuori la terza promossa in A e la quarta retrocessa in C.

Playoff previsti dal 4 al 20 agosto, suddivisi in: turno preliminare, semifinale e finale. Incrocio playout, invece, programmato il 7 e il 14 agosto.

Di seguito il quadro completo:

PLAYOFF

Martedi 4 agosto - ore 21.00 Turno Preliminare gara 1

Mercoledi 5 agosto - ore 21.00 Turno Preliminare gara 2

Sabato 8 agosto - ore 21.00 Semifinale Andata gara 1

Domenica 9 agosto - ore 21.00 Semifinale Andata gara 2

Martedi 11 agosto - ore 21.00 Semifinale Ritorno gara 1

Mercoledi 12 agosto - ore 21.00 Semifinale Ritorno gara 2

Domenica 16 agosto - ore 21.00 Finale Andata

Giovedi 20 agosto - ore 21.00 Finale Ritorno

PLAYOUT

Venerdi 7 agosto - ore 21.00 Andata

Venerdi 14 agosto - ore 21.00 Ritorno

Detto di playoff e playout, la Lega Serie B ha reso note anche le date di inizio e conclusione del campionato 2020/2021: si parte il 26 settembre 2020, ultima giornata della regular season il 7 maggio 2021.