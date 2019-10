Serie B, Perugia-Pisa 1-0: Iemmello firma l'aggancio in vetta

Vittoria di misura al Curi per il Perugia contro un buon Pisa, la decide il solito Iemmello con una grande giocata. Gli umbri agganciano l'Empoli.

Vittoria di misura per il contro un ostico Pisa, che permette ai grifoni di agganciare l' alla vetta della classifica con 14 punti, festeggiando nel migliore dei modi la partita numero mille in Serie B. Niente da fare per il Pisa che resta alla soglia della zona playoff a quota 9 punti, in attesa delle partite di domani.

Una partita equilibrata fra la formazione di Massimo Oddo e quella di Luca D'Angelo che viene sbloccata al 34' del primo tempo da una grande giocata di Pietro Iemmello, che inzia l'azione scaricando il pallone sulla fascia dove Di Chiara controlla e serve proprio il bomber in prestito dal che incorna il pallone in rete. Un movimento da grande attaccante di Iemmello, che si conferma sempre di più come "uomo del momento" siglando il suo goal numero 7 in campionato (sui 9 complessivi della sua squadra) e agganciando alla vetta della classifica marcatori proprio Michele Marconi del Pisa.

Il suggestivo duello fra bomber andato in scena questa sera vede uscire vincitore Iemmello che, dopo il disastroso ritorno a nella passata stagione, con il Perugia sembra essere rinato: dopo la doppietta all'esordio contro il non si è più fermato. Marconi, invece, non è riuscito a dare il solito apporto ai nerazzurri a cui è mancata la giocata vincente per raggiungere il Perugia. Prima sconfitta esterna in Serie B per il Pisa.

