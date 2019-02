Serie B, Palermo-Foggia 0-0: I rosanero frenano ancora, ora sono secondi

E’ finita 0-0 la sfida che ha visto protagoniste Palermo e Foggia. I rosanero sono secondi in classifica in Serie B, punto importante per i Satanelli.

Si è chiusa con un pareggio la 22esima giornata di Serie B. Il Palermo infatti, non è riuscito ad andare oltre al pareggio interno contro il Foggia e, non solo deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, ma non riesce a rispondere al Brescia che, grazie al successo contro il Pescara, vola da solo in vetta alla classifica.

Un risultato, quello maturato al Barbera, che sta bene ovviamente soprattutto agli ospiti, visto anche che la compagine rosanero non è riuscita a sfruttare le numerose azioni da rete che ha creato.

Il Palermo infatti, già dopo 1’ ha avuto l’occasione per portarsi in vantaggio, Falletti però l’ha sciupata da distanza ravvicinatissima.

Dieci minuti più tardi, è ancora il fantasista uruguaiano a provarci, questa volta però trova sulla sua strada un ottimo Leali. La risposta del Foggia è affidata a Galano che, a due passi da Brignoli, calcia incredibilmente alto. La prima frazione si chiude con i tentativi di Puscas, Trajkovski e Bellucci.

Nella ripresa, la partita non cambia, il Palermo detta i ritmi, ma il Foggia riesce comunque a rendersi insidioso in un’occasione con Iemmello. Gli ultimi sussulti del match li regalano Puscas, che all’82’ viene fermato da Leali e ancora Iemmello che in pieno recupero ci prova in maniera pericolosa per ben due volte, ma senza trovare la rete decisiva.

SERIE B, 22ª GIORNATA

LECCE-ASCOLI (rinviata)

CARPI-VERONA 1-1 [43’ Di Noia (C), 56’ Matos (V)]

COSENZA-CITTADELLA 2-0 [48’ Sciaudone, 65’ Tutino]

PADOVA-SALERNITANA 0-0

SPEZIA-CREMONESE 2-0 [21', 53' Bartolomei]

BENEVENTO-VENEZIA 3-0 [63' Insigne, 83' rig. Coda, 90' Insigne]

CROTONE-LIVORNO 1-1 [5' aut. Spolli (C), 30' Nwankwo (C)]

PESCARA-BRESCIA 1-5 [21' rig. Donnarumma (B), 32' Romagnoli (B), 38' Bisoli (B), 56' rig. Torregrossa (B), 58' Monachello (P), 90' Torregrossa (B)]

PALERMO-FOGGIA 0-0