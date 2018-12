Serie B nuovamente a 22 squadre, Ghirelli chiaro: "Quattro promozioni dalla C"

La proposta di riportare la Serie B a venti squadre non ha trovato condivisione da parte di A e B: si tornerà allo scorso anno.

Dalle 19 attuali, alle 22 della prossima stagione. La Serie B avrà nuovamente il numero canonico di squadre, dopo che Catania, Entella, Siena e compagnia hanno spinto per mesi tra mille ricorsi per riportare il numero classico anche in questa stagione dopo la retrocessione forzata di alcune squadre.

E' il presidente della Serie C ad evidenziare come nell'assemblea di club della terza serie italiana è stato presentato in Consiglio Federale la proposta in linea con il piano di riforma attuato da Gravina, collega di Ghirelli e attuale numero uno della FIGC.

"La proposta, condivisa con i nostri club, era quella di riportare la Serie B a venti squadre con cinque promozioni dalla terza serie, ovvero tre dirette e due tramite play-off" ha evidenziato Ghirelli. "La Serie B e, purtroppo, la Serie A non hanno condiviso".

"A questo punto la Serie B torna o meglio resta a 22, mentre la Serie C avrà quattro promozioni e otto retrocessioni" ha continuato Ghirelli. "Il 31 gennaio si riunirà il consiglio federale per definire i criteri dei ripescaggi per completare gli organici con tre squadre e si dovranno approvare criteri in linea con la riforma, capaci di chiudere questa pagina inaccettabile".

La strada che abbiamo tracciato è di responsabilità e riporta l’equilibrio dopo quanto è successo in estate con danni a club, ai tifosi e al nostro calcio. Una pagina triste si chiude. Siamo disponibili al confronto con tutte le componenti per definire la riforma necessaria per il calcio”.

Non resta che attendere il nuovo capitolo di una serie infinita di dichiarazioni, che hanno portato la Serie B a 19 squadre con un riposo settimanale. E forse nuovamente a 22 tra qualche mese.