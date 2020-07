Serie B, l'ultima giornata il 31 luglio: tutte le gare alle 21

La Serie B si concluderà venerdì 31 luglio, con tutte le gare in programma allo stesso orario, ovvero alle 21.

Tempo di verdetti in Serie B, con il rush finale della stagione. Dopo la promozione in raggiunta con largo anticipo dal , tocca a tutte le altre darsi da fare, con solo il lanciato a vele spiegate al secondo posto e con 8 punti di vantaggio sulla terza classificata.

Oggi arriva l'ufficialità importante relativa al calendario di Serie B, che si concluderà con l'ultima giornata in programma per il 31 luglio. Tutte le gare ovviamente si giocheranno in contemporanea, alle ore 21.

"Tutte le gare dell’ultima giornata come da regolamento si giocano in contemporanea. L’orario di inizio è previsto per le 21 di venerdì 31 luglio".

Questo il calendario completo delle partite dell'ultima giornata di Serie B:

Altre squadre

ASCOLI - BENEVENTO

CHIEVO VERONA - PESCARA

COSENZA – JUVE STABIA

CREMONESE - PORDENONE

FROSINONE - PISA

LIVORNO - EMPOLI

SALERNITANA - SPEZIA

TRAPANI - CROTONE

VENEZIA - PERUGIA

V. ENTELLA - CITTADELLA