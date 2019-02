Serie B, Livorno-Venezia 1-0: Raicevic spinge gli amaranto

Il Livorno si impone di misura sul Venezia e accorcia a -3 in classifica: decisiva per gli amaranto la rete di Raicevic in pieno recupero.

Il Livorno domina la sfida salvezza contro il Venezia ma riesce a passare in vantaggio solamente nel recupero. Gli amaranto si impongono per 1-0 sui ragazzi di Zenga, accorciando a -3 in classifica. Decisiva la rete di Filip Raicevic in pieno recupero.

Un primo tempo a forti tinte granata, con il clamoroso palo colpito da Agazzi e le diverse occasioni sprecate da Porcino, Raicevic e Murilo. La più clamorosa nella ripresa, quando intorno al 60' è Raicevic a farsi chiudere da Vicario in quella che poteva essere l'azione dell'1-0.

Nel Venezia di Zenga a provarci più di tutti è Lombardo, bravo a impegnare Zima con un paio di conclusioni da fuori area. A decidere la gara è pero il già citato Raicevic, autore della rete che regala tre punti al Livorno.

Al 92' l'attaccante montenegrino è bravo a battere Vicario, permettendo così ai granata di accorciare in classifica proprio sul Venezia. I toscani ora si trovano infatti a -3 dai veneti. Un risultato che permette ai ragazzi di Breda di allontanarsi dalla zona retrocessione.

SERIE B, 25ª GIORNATA

VERONA-SALERNITANA 1-0 (giocata venerdì) [70' Pazzini]

CITTADELLA-LECCE 4-1 [12' La Mantia (L), 18' Moncini (C), 42' Moncini (C), 59' Moncini (C), 70' Adomi (C)]

BRESCIA-CROTONE 2-0 [81' Molina aut., 96' Donnarumma]

CARPI-SPEZIA 3-2 [30' Mustacchio (C), 49' Gyasi (S), 72' Okereke (S), 85' Marsura (C)]

PERUGIA-COSENZA 0-1 [18' Bruccini rig.]

PESCARA-PADOVA 2-0 [4' Mancuso, 18' Mancuso]

CREMONESE-ASCOLI 0-1 [68' Rosseti]

FOGGIA-BENEVENTO 1-1 [75' Coda (B), 81' Kragl (F)]

LIVORNO-VENEZIA 1-0 [92' Raicevic]

Riposa: Palermo