Serie B, Livorno-Salernitana 2-3: Djuric allo scadere, campani secondi

La Salernitana espugna Livorno e vola al secondo posto in Serie B: decisiva un'incornata di Djuric nei minuti finali.

Serata magica per la che rimonta il e si issa al secondo posto in Serie B a una sola lunghezza dalla capolista , unica squadra ancora imbattuta insieme al .

E pensare che per i ragazzi di Ventura le cose si erano subito messe male: Marsura apre le marcature risolvendo una mischia furibonda, il colpo di testa di Boben colpisce il palo ma a gioco fermo per un fallo fischiato a Bogdan. Proprio allo scadere della prima frazione, ecco il pareggio campano: cross preciso di Cicerelli per l'incornata di Migliorini che trafigge Zima.

Il Livorno torna avanti al 57' con Raicevic, abile a battere Micai da posizione molto defilata. Passano tre minuti e la Salernitana ristabilisce l'equilibrio: sfortunato autogoal di Di Gennaro, intervenuto nel tentativo di contrastare Giannetti. I padroni di casa spingono per regalare una gioia ai tifosi ma a esultare sono gli ospiti con l'acuto di Djuric al 91', quando il 2-2 sembrava il risultato da consegnare agli archivi.

SERIE B, 6ª GIORNATA

PESCARA-CROTONE 0-3 (giocata venerdì) [17' e 56' Benali, 87' Crociata]

FROSINONE-COSENZA 1-1 [24' Ciano rig. (F), 50' Carretta (C)]

JUVE STABIA-CITTADELLA 0-1 [64' Diaw]

VENEZIA-PISA 1-1 [32' Lisi (P), 39' Pinato aut. (V)]

EMPOLI-PERUGIA 3-0 [10' Frattesi, 13' e 87' Mancuso]

CHIEVO-PORDENONE 1-1 [10' Strizzolo (P), 54' Djordjevic (C)]

BENEVENTO-ENTELLA 1-1 [20' Kragl (B), 82' Sernicola (V)]

SPEZIA-TRAPANI 2-4 [19' N'Zola (T), 34' Luperini (T), 39' Ragusa (S), 41' e 60' Pettinari (T), 74' Bartolomei (S)]

LIVORNO-SALERNITANA 2-3 [20' Marsura (L), 47' pt Migliorini (S), 57' Raicevic (L), 60' aut. Di Gennaro (S), 91' Djuric (S)]

CREMONESE-ASCOLI lunedì ore 21