Serie B, Livorno-Benevento 2-0: super Diamanti, colpo degli amaranto

Con un goal e un assist, Diamanti trascina al successo il Livorno già nel primo tempo. Benevento (espulso Maggio) ko dopo 10 partite d'imbattibilità.

Niente secondo posto, niente sorpasso a Pescara e Palermo. Il Benevento perde la grande occasione di portarsi a un solo punto di distacco dal Brescia capolista e, nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie B, cede a sorpresa al Livorno.

Al Picchi finisce 2-0 per gli amaranto, che in questo modo compiono un balzo fondamentale per provare a uscire definitivamente dalla zona più calda della classifica. Terzo successo consecutivo casalingo per gli uomini di Breda, che nello stadio amico non conoscono la sconfitta addirittura da inizio novembre.

Tutto si decide nel primo tempo. E il grande protagonista è Alessandro Diamanti: l'ex trequartista della Fiorentina e del Bologna apre le marcatore dopo 20 minuti con un gran sinistro da fuori, poi, su punizione, porge a Gonnelli la palla del definitivo 2-0.

Il Benevento crolla definitivamente a un quarto d'ora dalla fine della ripresa, quando l'esperto Maggio si fa espellere per doppia ammonizione, e solo nel finale si rende pericoloso (palo di Armenteros). Dopo 6 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 10 giornate, per la banda Bucchi arriva il primo ko del 2019.

SERIE B, 27ª GIORNATA

FOGGIA-COSENZA 1-0 [21’ aut. Dermaku]

BRESCIA-CITTADELLA 0-1 [11' Finotto]

CARPI-ASCOLI 1-1 [42' Ngomgo (A), 48' Poli (C)]

PADOVA-CROTONE 0-0

PALERMO-LECCE 2-1 [4' Trajkovski (P), 52' Puscas (P), 90' Tabanelli (L)]

PERUGIA-SALERNITANA 3-1 [28' Verre (P), 31' Sadiq (P), 35' Casasola (S), 71' Han Kwang Song (P)]

PESCARA-SPEZIA 2-0 [19' Mancuso, 59' Crecco]

VERONA-VENEZIA 1-0 [18' Di Gaudio]

LIVORNO-BENEVENTO 2-0 [20' Diamanti, 31' Gonnelli]

Riposa: Cremonese