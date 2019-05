Serie B, incredibile Carpi-Venezia: Zigoni rimonta e il Foggia retrocede in cinque minuti

Finale di regular season incredibile quello del campionato di B. Il Venezia va ai playout grazie a Zigoni, il Foggia retrocede in pieno recupero.

Si chiude con un 38° turno che ha regalato emozioni a non finire, la regular season del campionato di Serie B. In una giornata nella quale era lecito attendersi verdetti importanti, i verdetti sono effettivamente arrivati e, come è normale che sia, per tanti che esultano ci sono moltissimi che hanno vissuto e stanno vivendo ore, sportivamente parlando, estremamente dolorose.

In qualche modo, grande protagonista di giornata è stata la Puglia. Se da un lato infatti il festeggia, grazie al 2-1 con il quale si è imposto sullo la promozione in A, dall’altro c’è un che retrocede in Serie C nel modo probabilmente più atroce possibile.

I Satanelli (che portavano con se il fardello dei sei punti di penalizzazione) infatti, non solo sono andati ad un passo dalla salvezza diretta, ma hanno visto successivamente sfumare la chance playout in pieno recupero. La squadra di Grassadonia si era presentata all’ultimo appuntamento della regular season in scia a e e a +2 sul ed aveva quindi bisogno di un risultato positivo per evitare la retrocessione.

Impegno complicato, quello che attendeva il Foggia, visto che c’era da ottenere punti sul campo di un con i playoff nel mirino, fino al 66’ della gara del Bentegodi l’impresa è però parsa a portata di mano. I rossoneri si sono infatti portati in vantaggio grazie ad una rete di Iemmello al 53’ (che in quel momento garantiva la salvezza), prima che Di Carmine con una doppietta (all’81’ su rigore il goal del definitivo 2-1) ribaltasse la situazione.

3 - Gianmarco Zigoni del @VeneziaFC_IT è il primo giocatore a segnare una tripletta da subentrato in #SerieB da Felice Evacuo contro il Trapani nel 2015. Magnifico. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 11 maggio 2019

In contemporanea a , dove era di scena il Venezia, è successo di tutto. La compagine lagunare infatti, è stata per quasi tutto l’arco della gara con più di un piede in Serie C, prima di esultare, almeno momentaneamente, al triplice fischio finale. Di Cissé e Coulibaly i goal che avevano portato sul 2-0 i padroni di casa (già retrocessi da tempo), prima che la partita cambiasse completamente volto con l’ingresso in campo al 48’ di Zigoni.

L’attaccante classe 1991, prima ha accorciato le distanze al 64’, poi tra l’88’ ed il 92’ ha trovato i due goal che sono valsi il 2-3, l’accesso ai playout e la contemporanea retrocessione del Foggia.

Un finale thrilling che il Foggia ha pagato a carissimo prezzo, mentre il Venezia di Cosmi (subentrato a Zenga ad inizio marzo) potrà giocarsi ancora le sua chance di permanenza in B contro la Salernitana.