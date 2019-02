Serie B, il Giudice sportivo non omologa Spezia-Livorno: ricorso dei toscani

Spezia-Livorno, in seguito al ricorso presentato dai toscani, non è stata ancora omologata dal Giudice Sportivo: sul campo 3-0 per i liguri.

Non è stato omologato il risultato di Spezia-Livorno , posticipo della settima giornata di ritorno del campionato di Serie B , conclusosi per 3-0 a favore della squadra ligure.

Il Giudice Sportivo, nel comunicato emesso in data odierna, ha infatti reso noto che la società toscana ha presentato ricorso per presunte irregolarità ed è in attesa delle motivazioni che saranno rese dalla dirigenza livornese.

" Il Giudice Sportivo,ricevuto dalla Soc. Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato ".

Al contempo, a causa del comportamento dei suoi tifosi, sempre la società Livorno è stata punita con € 20.000,00 di ammenda.