Serie B, i risultati - Vincono Brescia e Livorno

Il Brescia batte la Cremonese e vola in testa momentaneamente, il Livorno espugna Carpi con quattro reti.

Mini-Boxing Day anche in Serie B, con le squadre in campo per la diciottesima giornata di campionato. Il calendario, a Santo Stefano, ha visto il derby lombardo tra Brescia e Cremonese e la sfida tra Carpi e Livorno. Giovedì il resto del programma.

Con DAZN segui in esclusiva tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: clicca qui per attivare il mese gratuito.

Vittoria fondamentale, ottenuta al 90', per il Brescia, che ha superato la Cremonese per 3-2 grazie alla rete nel finale di Ndoj. Dopo la respinta su Cortesi, ci ha pensato il giovane centrocampista a mettere la firma sui tre punti, dopo che Piccolo aveva recuperato per i suoi.

Si stacca dall'ultimo posto in maniera prepotente invece il Livorno, scatenato sopratutto nella ripresa con Giannetti, autore di una doppietta che ha chiuso il match copo il momentaneo pareggio di Di Noia e il nuovo vantaggio firmato Murio al minuto 54.

SERIE B, 18ª GIORNATA

BRESCIA-CREMONESE 3-2 [22' Spalek (B), 42' Bisoli (B), 53' e 78' rig. Piccolo (C), 90 Ndoj (B)]

CARPI-LIVORNO 1-4 [10' Pedrelli (L), 24' Di Noia (C), 54' Murilo (L), 83' e 94' Giannetti (L)]

PESCARA-VENEZIA (giovedì 27 dicembre, ore 19.00)

COSENZA-SALERNITANA (giovedì 27 dicembre, ore 21.00)

CROTONE-SPEZIA (giovedì 27 dicembre, ore 21.00)

PADOVA-BENEVENTO (giovedì 27 dicembre, ore 21.00)

PALERMO-ASCOLI (giovedì 27 dicembre, ore 21.00)

PERUGIA-FOGGIA (giovedì 27 dicembre, ore 21.00)

VERONA.CITTADELLA (giovedì 27 dicembre, ore 21.00)

Riposa: Lecce