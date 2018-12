Serie B, i risultati - Vincono Verona e Palermo, super Pazzini

Tutto troppo facile per le big, il Verona ringrazia il devastante Pazzini, il Palermo fugge in vetta. Tris per lo Spezia, vince anche il Pescara.

Nessuna sorpresa nel 18esimo turno di Serie B, che ha visto le squadre di testa continuare nella loro fuga per i primi posti validi per la promozione diretta e i playoff. Successi per Palermo, Brescia, Verona e Pescara, mentre il Lecce ha osservato un turno di riposo.

Vittoria di misura per il Brescia, che nell'anticipo del mercoledì ha superato la Cremonese solo grazie alle rete di Ndoj segnata al novantesimo minuto. Nella stessa giornata poker essenziale in chiave salvezza per il Livorno, che ringrazia un grande Giannetti.

Ci pensa Brugman invece a sbrogliare la matassa: il Pescara ha battuto il Venezia di misura, rimanendo sulla scia del Palermo capolista. La società rosanero ha battuto senza problemi l'Ascoli, anche grazie ad un'autogoal di Perucchini veramente assurdo. Il portiere ospite nulla ha potuto su Chochev, rapido nel battere a rete dopo la respinta su Trajkovski, nè sul solissimo Szyminski.

E' il sempreverde Pazzini a far volare il Verona, con una tripletta siglata in maniera roboante: prime due reti da rapinatore d'area per l'ex Milan e Inter, poi pallone portato a casa grazie al calcio di rigore al minuto 83. Sale anche il Benevento: Improta ha steso il Padova sfruttando un perfetto contropiede orchestrato dai campani.

A Crotone la squadra di Oddo non riesce a rialzarsi, cadendo con un secco 3-0. Lo Spezia sale in classifica grazie all'ennesima grande prova di Pierini, autore di una doppietta. Senza reti infine la gara tra Cosenza e Salernitana. un pari che non serve a nessuno.

SERIE B, 18ª GIORNATA

BRESCIA-CREMONESE 3-2 [22' Spalek (B), 42' Bisoli (B), 53' e 78' rig. Piccolo (C), 90 Ndoj (B)]

CARPI-LIVORNO 1-4 [10' Pedrelli (L), 24' Di Noia (C), 54' Murilo (L), 83' e 94' Giannetti (L)]

PESCARA-VENEZIA 1-0 [74' Brugman]

COSENZA-SALERNITANA 0-0

CROTONE-SPEZIA 0-3 [12' Di Francesco, 79' e 89' Pierini]

PADOVA-BENEVENTO 0-1 [79' Improta]

PALERMO-ASCOLI 3-0 [26' aut. Perucchini, 74' Chochev, 88' Szyminski]

PERUGIA-FOGGIA 3-0 [13' e 27' Kouan, 95' Vido]

VERONA-CITTADELLA 4-0 [10', 32' e rig. 83' Pazzini, 90' Tupta]

Riposa: Lecce