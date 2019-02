Serie B, i risultati - Vola il Benevento, vince il Perugia

Il Benevento vince ancora contro il Cittadella e sale al terzo posto in classifica. Si rialza il Perugia che torna in zona playoff.

Dopo il pareggio nel big match tra Palermo e Brescia, giocato venerdì, la Serie B è tornata in campo oggi con le gare del sabato.

A rubare la scena è il Benevento, che grazie a un goal di Coda conquista la terza vittoria consecutiva e sale al terzo posto in classifica, a tre punti dal Palermo secondo.

Si rialza anche il Perugia, vittorioso in casa del Carpi con un goal nel recupero di Melchiorri che rilancia il Grifo in zona playoff. Finisce invece in parità la sfida salvezza tra Padova e Foggia, un punto a testa che serve a poco per la classifica.

Serie B, 23esima giornata:

PALERMO-BRESCIA 1-1 [79' Nestorovski (P), 92' Tremolada (B)]

BENEVENTO-CITTADELLA 1-0 [40' Coda]

CARPI-PERUGIA 0-1 [91' Melchiorri]

PADOVA-FOGGIA 1-1 [45' Chiaretti (F), 89' Capello (P)]

ASCOLI-SALERNITANA, sabato ore 18

COSENZA-CREMONESE, domenica ore 15

LECCE-LIVORNO, domenica ore 15

SPEZIA-VERONA, domenica ore 21

CROTONE-PESCARA, lunedì ore 21

Riposa: VENEZIA