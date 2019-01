Serie B, i risultati - Rinascita Crotone, espugnata Foggia

La 21esima giornata di Serie B si apre con la vittoria del Crotone sul Foggia: tre punti di platino per i calabresi in chiave salvezza.

La 21esima giornata di Serie B si è aperta con il match tra pericolanti, tra Foggia e Crotone. Una vittoria fondamentale quella dei calabresi, che conquistano tre punti utili ad avvicinare lo stesso team pugliese, ora solamente ad una lunghezza di distanza in classifica.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Partenza fenomenale per gli uomini di Stroppa, che grazie ad un errore di Agnelli in difesa hanno trovato il vantaggio con Rohden, dopo appena sei minuti: avanzata dello svedese, entrata in area indisturbato e destro a battere l'incolpevole Noppert.

Il Foggia subisce il colpo senza reagire, incassando così neanche dieci minuti dopo, al 14', il raddoppio di Zanellato: Rohden ancora protagonista, stavolta con un cross sulla cui sponda il centrocampista calabrese ha portato il Crotone avanti per 2-0.

Foggia praticamente mai in partita, se non per due fiammate di Kragl, una respinta coi piedi da Cordaz e l'altra finita a pochi centimetri dal palo. Crotone in palla e che ha sfiorato il tris in svariate occasioni: niente da fare, ma successo di platino.

La capolista Palermo è ospite della Cremonese, mentre il Brescia gioca in casa contro lo Spezia. Trasferta a Salerno per il Lecce.

SERIE B, 20ª GIORNATA

FOGGIA-CROTONE 0-2 [6' Rohden, 14' Zanellato]

CITTADELLA-CARPI sabato ore 15.00

ASCOLI-PERUGIA sabato ore 15.00

CREMONESE-PALERMO sabato ore 15.00

SALERNITANA-LECCE sabato ore 15.00

VENEZIA-PADOVA domenica ore 15.00

LIVORNO-PESCARA domenica ore 15.00

BRESCIA-SPEZIA domenica ore 18.00

VERONA-COSENZA domenica ore 21.00

Riposa: Benevento