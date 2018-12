Serie B, i risultati - Il Foggia frena il Verona

Finisce 2-2 la sfida che ha visto protagoniste Foggia e Verona. La capolista Palermo è attesa dal Cittadella, Benevento-Brescia il big match.

Rallenta la sua corsa il Verona nell’anticipo della 19esima giornata del campionato di Serie B. La compagine scaligera infatti, nonostante per due volte sia passata in vantaggio, non è riuscita ad andare oltre al 2-2 contro il Foggia.

Allo Zaccheria, ospiti in vantaggio al 15’ grazie ad una rete del solito Pazzini, con Mazzeo che al 30’ ha trovato il goal del momentaneo 1-1. Poco prima della fine del primo tempo, al 44’ Verona di nuovo avanti grazie a Lee Seung-Woo, mentre a siglare il goal del definitivo 2-2 al 74’ è stato Gerbo

SERIE B, 19ª GIORNATA

FOGGIA-VERONA 2-2 [15’ Pazzini (V), 30’ Mazzeo (F), 44’ Lee Seung-Woo (V), 74’ Gerbo (F)]

ASCOLI-CROTONE [domenica ore 15]

CITTADELLA-PALERMO [domenica ore 15]

CREMONESE-PERUGIA [domenica ore 15]

SALERNITANA-PESCARA [domenica ore 15]

VENEZIA-CARPI [domenica ore 15]

BENEVENTO-BRESCIA [domenica ore 16]

LIVORNO-PADOVA [domenica ore 18]

SPEZIA-LECCE [domenica ore 21]

Riposa: Cosenza