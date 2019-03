Serie B, i risultati - Vittorie per Pescara e Perugia

Pescara vittorioso sullo Spezia per 2-0. Gli abruzzesi si avvicinano alla vetta. Vittoria casalinga anche per il Perugia sulla Salernitana.

Serie B protagonista anche di domenica con tre match della 27esima giornata. Bella vittoria interna da parte del Perugia di Nesta, che batte per 3-1 la Salernitana, alla quale non basta la rete del solito Tiago Casasola.

Per i padroni di casa a segno Verre, Sadiq (poi espulso per doppia ammonizione) ed anche Han Kwang Song.

Importante vittoria interna anche per il Pescara, che battendo per 2-0 lo Spezia si avvicina a tre punti dalla vetta. A segno Mancuso e Crecco. Nel finale espulso per doppia ammonizione Da Cruz.

L'ultima partita della domenica vedrà di fronte il Verona ed il Venezia. Lunedì poi chiuderà la giornata il confronto tra Benevento e Livorno.

SERIE B, 27ª GIORNATA

FOGGIA-COSENZA 1-0 [21’ aut. Dermaku]

BRESCIA-CITTADELLA 0-1 [11' Finotto]

CARPI-ASCOLI 1-1 [42' Ngomgo (A), 48' Poli (C)]

PADOVA-CROTONE 0-0

PALERMO-LECCE 2-1 [4' Trajkovski (P), 52' Puscas (P), 90' Tabanelli (L)]

PERUGIA-SALERNITANA 3-1 [28' Verre (P), 31' Sadiq (P), 35' Casasola (S), 71' Han Kwang Song (P)]

PESCARA-SPEZIA 2-0 [19' Mancuso, 59' Crecco]

VERONA-VENEZIA (domenica 3 marzo, ore 21.00)

LIVORNO-BENEVENTO (lunedì 4 marzo, ore 21.00)

Riposa: Cremonese