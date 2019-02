Serie B, i risultati - Vincono Brescia e Pescara, Lecce ko

Nel 25° turno di Serie B vincono Brescia e Pescara, poker del Cittadella contro il Lecce, vittorie per Carpi, Ascoli e Cosenza.

Il Brescia tiene il passo nel 25° turno di Serie B e consolida la vetta della classifica con la vittoria nel finale sul Crotone, mentre il risultato più sorprendente è quello del Lecce, che crolla sul campo del Cittadella.

Rondinelle protagoniste nel finale con l'autorete di Molina e il goal del solito Donnarumma. Inizia bene il pomeriggio del Lecce, che passa in vantaggio dopo 12 minuti con La Mantia, poi sui salentini si abbatte il ciclone Moncini, che realizza una tripletta prima del poker finale di Adorni.

Basta invece una doppietta di Mancuso al Pescara, che in 18 minuti archivia la pratica Padova tra le mura amiche e si riporta a ridosso delle prime posizioni. Lo Spezia sfiora il colpo esterno con Gyasi e Okereke, ma subisce la rimonta del Carpi con Marsura e Coulibaly in pieno recupero. Importanti vittorie esterne per Ascoli e Cosenza, che strappano i tre punti sulla Cremonese e sul Perugia con le rispettive reti di Rosseti e Bruccini.

SERIE B, 25ª GIORNATA

VERONA-SALERNITANA 1-0 (giocata venerdì) [70' Pazzini]

CITTADELLA-LECCE 4-1 [ 12' La Mantia (L), 18' Moncini (C), 42' Moncini (C), 59' Moncini (C), 70' Adomi (C) ]

BRESCIA-CROTONE 2-0 [ 81' Molina aut., 96' Donnarumma ]

CARPI-SPEZIA 3-2 [ 30' Mustacchio (C), 49' Gyasi (S), 72' Okereke (S), 85' Marsura (C) ]

PERUGIA-COSENZA 0-1 [ 18' Bruccini rig. ]

PESCARA-PADOVA 2-0 [ 4' Mancuso, 18' Mancuso ]

CREMONESE-ASCOLI 0-1 [ 68' Rosseti ]

FOGGIA-BENEVENTO ore 18

LIVORNO-VENEZIA domenica ore 21

Riposa: Palermo