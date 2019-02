Serie B, i risultati - Rimonta del Lecce, vince il Cosenza

Rimonta del Lecce contro il Livorno, da 0-2 a 3-2. Vince anche il Cosenza, 2-0 alla Cremonese.

Domenica piena d'emozioni quella che ha caratterizzato la 23esima giornata di Serie B. Il Lecce non molla le zone alte della classifica e batte in rimonta per 3-2 il Livorno.

Sotto 2-0 nel primo tempo dopo le reti di Bogdan e Diamanti, nella ripresa i giallorossi sono riusciti a rialzare la testa grazie alla doppietta di La Mantia e ad Arrigoni. Pugliesi a quota 38 in classifica, -4 dal secondo posto.

Più netta invece l'affermazione del Cosenza nei confronti della Cremonese: a segno Sciaudone e Bruzzini. Calabresi che salgono a quota 27 in classifica, agganciando proprio i grigioverdi.

Chiuderà la giornata in serata la sfida in programma in Ligura tra lo Spezia ed il Verona di Grosso.

Serie B, 23esima giornata:

PALERMO-BRESCIA 1-1 [79' Nestorovski (P), 92' Tremolada (B)]

BENEVENTO-CITTADELLA 1-0 [40' Coda]

CARPI-PERUGIA 0-1 [91' Melchiorri]

PADOVA-FOGGIA 1-1 [45' Chiaretti (F), 89' Capello (P)]

ASCOLI-SALERNITANA 2-4 [3' Ninkovic (A), 14' Calaiò, 18' Casasola, 40' Jallow (S), 48' Beretta (A), 96' Jallow (S)]

L'articolo prosegue qui sotto

COSENZA-CREMONESE 2-0 [56' Sciaudone, 88' rig. Bruccini]

LECCE-LIVORNO 3-2 [31' Bogdan (LI), 37' Diamanti (LI), 61' La Mantia (LE), 69' Arrigoni (LE), 90' La Mantia (LE)]

SPEZIA-VERONA, domenica ore 21