Serie B, i risultati - Poker del Pisa, Empoli frenato a Crotone

Il Chievo batte 2-0 il Venezia e coglie il primo successo in campionato. Il Pisa travolge la Cremonese, vittoria esterna del Pescara.

Importante vittoria esterna per il , che passa in vantaggio alla mezz'ora con Tumminello su calcio di rigore e subisce il pari di Sciaudone nella ripresa: nel finale Galano mette la zampata vincente. Secondo pareggio di fila per l' , che non va oltre lo 0-0 sul campo del ..

Vola il Pisa di D'Angelo, che rifila un poker alla con la doppietta di Marconi e le reti di Masucci e Verna. A nulla serve la rete di Mogos nella ripresa. L'Entella è l'unica squadra a punteggio pieno dopo tre turni di campionato.

SERIE B, 3ª GIORNATA

PORDENONE-SPEZIA 1-0 (giocata venerdì) [49' Barison]

ASCOLI-LIVORNO 2-0 [43' Gerbo, 96' Ninkovic]

CITTADELLA-TRAPANI 2-0 [46' Celar, 67' Diaw]

ENTELLA-FROSINONE 1-0 [94' rig. Mancosu]

PERUGIA-JUVE STABIA 0-0

VENEZIA-CHIEVO 0-2 [44’ Giaccherini, 64’ Djordjevic]

COSENZA-PESCARA 1-2 [30 Tumminello rig. (P), 70' Sciaudone (C), 88' Galano (P)]

CROTONE-EMPOLI 0-0

PISA-CREMONESE 4-1 [32' Masucci (P), 51' Marconi (P) 57' Marconi rig. (P), 64' Mogos (C), 85' Verna (P)]

SALERNITANA-BENEVENTO lunedì ore 21