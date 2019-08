Serie B, i risultati - Poker del Benevento, colpo del Crotone

Prime vittorie in campionato per Benevento e Crotone: i sanniti regolano 4-1 il Cittadella, i pitagorici espugnano 2-1 il campo dello Spezia.

Prima vittoria in campionato per il nuovo di Filippo Inzaghi. La compagine campana si è infatti imposta per 4-1 sul Cittadellla, mettendo in cascina quei punti che gli consentono di salire a quota quattro dopo due giornate.

Segui la Serie B in diretta streaming su DAZN

Al Vigorito, a rendere in discesa il discorso per i sanniti è stata un’autorete al 29’ di Ghiringhelli che, nel tentativo di spazzare un pallone calciato da Sau, insacca nella propria porta.

Nella ripresa, al 52’, è Maggio a siglare il goal del raddoppio giallorosso, mentre 6’ più tardi è Roberto Insigne, servito da Sau, a calare il tris. All’80’ il accorcia con Diaw, ma a ristabilire le distanze è Coda che all’84’ realizza con una splendida conclusione al volo il goal che vale il definitivo 4-1.

Primo successo nel torneo anche per il di Stroppa che riesce ad espugnare il campo dello con un 2-1.

Al Picco succede tutto nel primo tempo con Simy che al 24’ apre le marcature realizzando un calcio di rigore assegnato per fallo in area ai danni di Zanellato.

Al 29’ è ancora Simy a calare la rete che vale il 2-0 e la doppietta personale con una conclusione precisa sulla quale Kaprikas non può nulla.

A fissare il risultato sul definitivo 2-1 è Ricci con una potente conclusione al 44’.

SERIE B, 2ª GIORNATA

CHIEVO-EMPOLI 1-1 [32' Dezi (E), 41' Djordjevic (C)]

BENEVENTO-CITTADELLA 4-1 [28’ aut. Ghiringhelli (B), 52’ Maggio (B), 58’ Insigne (B), 80’ Diaw (C), 83’ Coda (B)]

SPEZIA-CROTONE 1-2 [24’ Simy (C), 29’ Simy (C), 44’ Ricci (S)

COSENZA-SALERNITANA [sabato ore 21]

CREMONESE-VIRTUS ENTELLA [sabato ore 21]

LIVORNO-PERUGIA [sabato ore 21]

TRAPANI-VENEZIA [sabato ore 21]

L'articolo prosegue qui sotto

JUVE STABIA-PISA [sabato ore 21]

PESCARA-PORDENONE [domenica ore 18]

FROSINONE-ASCOLI [domenica ore 21]