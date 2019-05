Serie B, i risultati - Pari tra Venezia e Pescara, vincono Spezia e Palermo

Pari tra Venezia e Pescara, lo Spezia batte il Crotone. Palermo vittorioso sul campo dell'Ascoli, pari tra Cremonese e Brescia.

Penultima giornata in Serie B. Il , che ha festeggiato la promozione qualche giorno fa contro l' , pareggia a reti bianche sul campo della , che resta così in piena corsa per la qualificazione ai play-off.

In quel di Ascoli il di Delio Rossi riesce a raggiungere una vittoria che tiene ancora alte le speranze di poter arrivare al secondo posto. -1 dal per i rosanero, che nell'ultima giornata se la vedranno contro il (pugliesi in casa contro lo ). A pari punti ad avere la meglio per essere in vantaggio negli scontri diretti sarebbero i siciliani.

Un goal per tempo basta ed avanza allo Spezia per avere la meglio sul e restare in zona play-off. La sconfitta invece comporta per i calabresi la necessità di attendere i risultati delle altre pretendenti.

Partita al cardiopalma a . Una doppietta su rigore di Domizzi (il secondo in pieno recupero) permette alla squadra lagunare di raccogliere almeno un punto e di non far festeggiare al la qualificazione ai play-off.

SERIE B, 37ª GIORNATA - CLASSIFICA

ASCOLI-PALERMO 1-2 [60' Moreo (P), 63' Addae (A), 86' Haas (P)]

CREMONESE-BRESCIA 0-0

SPEZIA-CROTONE 2-0 [25' Galabinov, 81' Bidaoui]

VENEZIA-PESCARA 2-2 [21' Brugman (P), 30' rig. Domizzi (V), 75' Mancuso (P), 90' rig. Domizzi (V)]

CITTADELLA-VERONA ore 18

BENEVENTO-PADOVA domenica ore 15

LIVORNO-CARPI domenica ore 15

SALERNITANA-COSENZA domenica ore 21

FOGGIA-PERUGIA lunedì ore 21

Riposa: Lecce