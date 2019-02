Serie B, i risultati - Pari per Pescara e Verona, sorriso Livorno

Pescara e Verona fermati sul pari da Foggia e Crotone, il Livorno batte il Cosenza e trova una boccata d'ossigeno.

Le partite domenicali della 22esima giornata di Serie B fanno registrare la reazione del Livorno , che batte per 2-0 il Cosenza grazie alle reti Giannetti e Salzano . In questo modo i toscani salgono a quota 20 in classifica, al di fuori delle tre posizioni che significano retrocessione diretta.

Rallenta anche il Pescara , che raggiunge il Foggia grazie al rigore realizzato nella ripresa da Mancuso . I rossoneri erano passati in vantaggio con Deli . Abruzzesi al quarto posto con 35 punti, pugliesi al 15esimo a quota 20.

Nel posticipo della domenica, infine, il Crotone culla l'idea di sbancare Verona ma l'Hellas riacciuffa i pitagorici: a Pettinari risponde Di Carmine coi calabresi ridotti in 10 per l'espulsione di Rohden. Scaligeri settimi a -8 dal secondo posto, contestati e con la panchina di Grosso a rischio, Crotone ancora in zona retrocessione ma in serie utile.

SERIE B, 22ª GIORNATA

SALERNITANA-BENEVENTO 0-1 [49' aut. Micai]

CITTADELLA-SPEZIA 0-1 [76' Galabinov]

CREMONESE-PADOVA 0-0

PERUGIA-PALERMO 1-2 [2' Puscas (PA), 47' Puscas (PA), 89' Melchiorri (PE)]

BRESCIA-CARPI 3-1 [18' rig. Donnarumma (B), 22' Rolando (C), 37' Ndoj (B), 91' Donnarumma (B)]

LIVORNO-COSENZA 2-0 [48' Giannetti, 90' rig. Salzano]

FOGGIA-PESCARA 1-1 [44' Deli (F), 67' rig. Mancuso (P)]

VERONA-CROTONE 1-1 [50' Pettinari (C), 78' Di Carmine (V)]

VENEZIA-LECCE [lunedì ore 21.00]