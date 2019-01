Serie B, i risultati - Pari del Lecce, vincono Brescia e Foggia

Lecce e Benevento, botta e risposta ed 1-1. Vittoria esterna del Foggia sul campo del Carpi. Pari tra Crotone e Cittadella.

La 20esima giornata di Serie B si è aperta con tre match in programma alle ore 15.00. Vittoria esterna del Foggia sul campo del Carpi, decisiva la doppietta messa a segno da Iemmello. In questo modo i rossoneri pugliesi salgono a quota 19 punti in classifica.

Botta e risposta invece al Via del Mare tra Lecce e Benevento. All'ennesimo goal di Mancosu ha subito replicato Massimo Coda. 32 punti per il Lecce, 31 per il Benevento, con entrambe le squadre che restano in piena corsa per un piazzamento play-off (e non solo).

Non si fanno invece del male Crotone e Cittadella, che pareggiano per 0-0 all'Ezio Scida. Un punto che fa più morale per gli ospiti che per i padroni di casa.

Nell'ultimo match del sabato vince ancora il Brescia, che continua la propria marcia nei quartieri alti della classifica. Un goal per tempo a Perugia, con Torregrossa protagonista: prima il tap-in dopo la respinta di Gabriel, dunque l'assist per il raddoppio al minuto 76.

SERIE B, 20ª GIORNATA

PALERMO-SALERNITANA 1-2 [17' Jajalo (P), 41' Anderson (S), 90' Tiago Casasola (S)]

CARPI-FOGGIA 0-2 [10' Iemmello, 82' Iemmello]

CROTONE-CITTADELLA 0-0

LECCE-BENEVENTO 1-1 [62' Mancosu (L), 71' Coda (B)]

PERUGIA-BRESCIA 0-2 [5' Torregrossa, 76' Donnarumma]

PADOVA-VERONA

COSENZA-ASCOLI

PESCARA-CREMONESE

SPEZIA-VENEZIA

Riposa: Livorno