Serie B, i risultati - Palermo batte Perugia, è 1° posto

Vittoria esterna del Palermo sul campo del Perugia, doppietta di Puscas. Spezia corsaro sul campo del Cittadella.

Ventiduesima giornata in Serie B. A prendersi la scena è il Palermo di Stellone, che lasciati da parte i problemi societari riesce ad espugnare il campo del Perugia grazie ad una doppietta di Puscas. A nulla è valso per i padroni di casa il goal di Melchiorri.

In chiave play-off colpaccio esterno dello Spezia, che batte per 1-0 il Cittadella grazie al goal di Melchiorri. In questo modo i liguri salgono al sesto posto in classifica.

Pari senza reti tra Cremonese e Padova. Un pari che non consente ai biancorossi di abbandonare l'ultimo posto in classifica.

SERIE B, 22ª GIORNATA

SALERNITANA-BENEVENTO 0-1 [49' aut. Micai]

CITTADELLA-SPEZIA 0-1 [76' Galabinov]

CREMONESE-PADOVA 0-0

PERUGIA-PALERMO 1-2 [2' Puscas (PA), 47' Puscas (PA), 89' Melchiorri (PE)]

BRESCIA-CARPI

LIVORNO-COSENZA

L'articolo prosegue qui sotto

FOGGIA-PESCARA

VERONA-CROTONE

VENEZIA-LECCE