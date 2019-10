Serie B, i risultati - Ok Crotone e Benevento, crollo Empoli

Successi importanti per Crotone e Benevento: Inzaghi vola in testa alla classifica. Crolla l'Empoli contro il Pordenone. Vince il Chievo.

Si sono concluse le gare del pomeriggio in Serie B. In vetta alla classifica subisce una brusca frenata l', che rimane con l'uomo in meno dopo 2 minuti di gioco (rosso a Bandinelli) e finisce per perdere contro il Pordenone, sbagliando anche un rigore con Mancuso. Decidono le reti di Burrai e Pobega.

Successo pesante nelle zone alte della classifica per il , che batte 3-1 in scioltezza l'Entella, a cui la vittoria manca da 4 partite dopo 3 successi nelle prime 3: a decidere è una doppietta di Simy, con il sigillo di Crociata nel secondo tempo. Goal della bandiera di De Luca.

Non arrva nemmeno oggi la prima vittoria stagionale del dopo 3 pareggi e 3 sconfitte. I calabresi pareggiano 1-1 con il . Primo goal in Serie B dell'ex e Emanuel Rivière, risponde Montalto su rigore.

Scintille nel match tra e , con gli amaranto che vanno sul 3-1 prima di subire la rimonta firmata da Riccardo Meggiorini. Segre firma il 3-4 finale.

Successo esterno del di Filippo Inzaghi sul campo dello : decide Tello a 3 minuti dal termine. Campani momentaneamente in testa alla classifica.

SERIE B, 7ª GIORNATA

PERUGIA-PISA 1-0 [33' Iemmello] - Giocata venerdì

COSENZA-VENEZIA 1-1 [20 Rivière (C), 78' rig. Montalto (V)]

CROTONE-ENTELLA 3-1 [27' e 38' Simy (C), 63' Crociata (C), 79' De Luca (E)]

LIVORNO-CHIEVO 3-4 [5' Marsura (L), 7' Pucciarelli (C), 25' Marras (L), 30' Marsura (L), 54' e 59' rig. Meggiorini (C), 89' Segre (C)]

PORDENONE-EMPOLI 2-0 [15' rig. Burrai, 40' Pobega]

SPEZIA-BENEVENTO 0-1 [87' Tello]

TRAPANI-JUVE STABIA [Sabato, ore 18.00]

CREMONESE-CITTADELLA [Domenica, ore 15.00]

SALERNITANA-FROSINONE [Domenica, ore 15.00]

ASCOLI-PESCARA [Domenica, ore 21.00]