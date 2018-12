Serie B, i risultati - La Salernitana batte il Foggia

Il Brescia pareggia sul campo dell'Ascoli, frena anche il Verona contro il Livorno. Vince in trasferta il Carpi. La Salernitana batte il Foggia.

Rallentano Brescia e Verona nel gruppo di testa, fermate rispettivamente da Ascoli e dal fanalino di coda Livorno . Preziosa vittoria per il Carpi sul campo della Cremonese, si rilancia la Salernitana dopo la vittoria sul Foggia..

L'Ascoli spaventa il Brescia al 75' con il suo numero 10 Rosseti, sfruttando un bell'assist di Cavion con un tap-in da due passi dalla porta. I bianconeri colpiscono anche un palo con Beretta, ma in pieno recupero Bisoli insacca toccando prima la traversa.

Tre punti d'oro per il Carpi di Castori, che passa in vantaggio prima dell'intervallo con Pachonik sull'assist di Jelenic. Nella ripresa gli ospiti restano in dieci per il rosso diretto rimediato da Sabbione e i padroni di casa trovano subito il pari con Paulinho. Nel finale lo stesso Jelenic risulta però decisivo sull'assist di Arrighini.

Frenata del Verona nelle parti alte della classifica: la squadra di Grosso fatica più del previsto in area avversaria e chiude senza reti sul campo dell'ultima in classifica Livorno.

Importante vittoria per la Salernitana di Gregucci, che torna in zona playoff grazie alla rete segnata in pieno recupero da Vitale, cade nuovamente il Foggia, sempre più nella zona rossa della classifica.

Serie B, 17a giornata: il programma:

ASCOLI-BRESCIA 1-1 [75' Rosseti (A), 94' Bisoli (B)]

CREMONESE-CARPI 1-2 [42' Pachonik (Ca), 69' Paulinho (Cr), 82' Jelenic (Ca)]

LIVORNO-VERONA 0-0

SALERNITANA-FOGGIA 1-0 [94' Vitale]

CITTADELLA-PERUGIA [domenica ore 15]

LECCE-PADOVA [domenica ore 15]

VENEZIA-COSENZA [domenica ore 15]

SPEZIA-PALERMO [domenica ore 17:30]

BENEVENTO-CROTONE [domenica ore 21]

Riposa: Pescara