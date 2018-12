Serie B, i risultati - Il Brescia vola al 2° posto, Verona batte Pescara

Il Brescia vince il big match col Lecce al 92' grazie a un goal di Gastaldello. Tris del Verona al Pescara, con la squadra di Grosso che sale a 25.

Terza vittoria consecutiva per il Brescia , che batte il Lecce nello scontro diretto e sale al secondo posto in classifica.

Dopo il primo tempo sono i pugliesi a comandare il match grazie a un goal di La Mantia , ma nella ripresa entra in campo un altro Brescia. Il pareggio arriva praticamente subito con Donnarumma, che continua con il suo straordinario score e sale a 14 reti in campionato. L'equilibrio si protrae così fino ai minuti di recupero, quando Gastaldello trova il guizzo giusto e regala il goal vittoria al Brescia al 92'.

Nel posticipo del lunedì tra Verona e Pescara la squadra di Grosso ha la meglio su quella di Pillon grazie ad un primo tempo di grande ritmo concluso con due goal di vantaggio. Nella ripresa l'autorete di Del Grosso spegne ogni velleità di rimonta degli abruzzesi, che siglano il goal della bandiera successivamente con il solito Mancuso.

Serie B, 16a giornata: il programma:

FOGGIA-CREMONESE 3-1 [ 13' Mazzeo (F), 22' Mogos (C), 39' Kragl (F), 42' Iemmello (F) ]

ASCOLI-CITTADELLA 1-1 [18' Schenetti (C), 24' Ardemagni (A)]

PALERMO-LIVORNO 1-1 [14' Moreo (P), 25' Raicevic (L)]

PERUGIA-SPEZIA 1-1 [18' Vido (P), 68' Gyasi (S)]

COSENZA-BENEVENTO 0-0

CARPI-SALERNITANA 3-2 [46' Pasciuti (C), 59' Sabbione (C), 81' Vano (C), 86' Casasola (S), 89' Rosina (S)]

CROTONE-VENEZIA 1-1 [31' Modolo (V), 56' rig. Budimir (C)]

L'articolo prosegue qui sotto

BRESCIA-LECCE 2-1 [ 25' La Mantia (L), 49' Donnarumma (B), 92' Gastaldello (B) ]

VERONA-PESCARA 3-1 [14' Danzi (V), 40' rig. Di Carmine (V), 50' aut. Del Grosso (P), 67' Mancuso (P)]

Riposa: Padova