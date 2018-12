Serie B, i risultati - Il Brescia vola al 2° posto, battuto il Brescia

Il Brescia vince il big match col Lecce al 92' grazie a un goal di Gastaldello e sale al secondo posto in classifica dietro il Palermo.

Terza vittoria consecutiva per il Brescia, che batte il Lecce nello scontro diretto e sale al secondo posto in classifica.

Dopo il primo tempo sono i pugliesi a comandare il match grazie a un goal di La Mantia, ma nella ripresa entra in campo un altro Brescia.

Il pareggio arriva praticamente subito con Donnarumma, che continua con il suo straordinario score e sale a 14 reti in campionato.

L'equilibrio si protrae così fino ai minuti di recupero, quando Gastaldello trova il guizzo giusto e regala il goal vittoria al Brescia al 92'.

Serie B, 16a giornata: il programma:

FOGGIA-CREMONESE 3-1 [ 13' Mazzeo (F), 22' Mogos (C), 39' Kragl (F), 42' Iemmello (F) ]

ASCOLI-CITTADELLA 1-1 [18' Schenetti (C), 24' Ardemagni (A)]

PALERMO-LIVORNO 1-1 [14' Moreo (P), 25' Raicevic (L)]

PERUGIA-SPEZIA 1-1 [18' Vido (P), 68' Gyasi (S)]

COSENZA-BENEVENTO 0-0

CARPI-SALERNITANA 3-2 [46' Pasciuti (C), 59' Sabbione (C), 81' Vano (C), 86' Casasola (S), 89' Rosina (S)]

CROTONE-VENEZIA 1-1 [31' Modolo (V), 56' rig. Budimir (C)]

BRESCIA-LECCE 2-1 [25' La Mantia (L), 49' Donnarumma (B), 92' Gastaldello (B)]

VERONA-PESCARA (lunedì 17 dicembre ore 21.00)

Riposa: Padova