Serie B, i risultati - Goleada Brescia, tris Benevento

Nei match della domenica il Brescia travolge 5-1 il Pescara a domicilio, tris del Benevento al Venezia, un punto a testa per Crotone e Livorno.

Serie B in campo anche domenica per la sua 21esima giornata. Netta vittoria quella del Benevento nei confronti del Venezia di Zenga, firmata da una doppietta di Roberto Insigne e dal calcio di rigore di Massimo Coda . Quinto posto in classifica per i campani a 30 punti.

Botta e risposta invece all'Ezio Scida tra Crotone e Livorno . Succede tutto nel primo tempo, all'autogoal di Spolli ha fatto seguito la segnatura di Simy.

Nel posticipo domenicale, il Brescia travolge a domicilio il Pescara : doppiette di Donnarumma e Torregrossa e sigillo di Bisoli nel 5-1 che vale la vetta in attesa del monday night tra Palermo e Foggia .

SERIE B, 21ª GIORNATA

LECCE-ASCOLI (rinviata)

CARPI-VERONA 1-1 [43’ Di Noia (C), 56’ Matos (V)]

COSENZA-CITTADELLA 2-0 [48’ Sciaudone, 65’ Tutino]

PADOVA-SALERNITANA 0-0

SPEZIA-CREMONESE 2-0 [21', 53' Bartolomei]

BENEVENTO-VENEZIA 3-0 [63' Insigne, 83' rig. Coda, 90' Insigne]

CROTONE-LIVORNO 1-1 [5' aut. Spolli (C), 30' Nwankwo (C)]

PESCARA-BRESCIA 1-5 [21' rig. Donnarumma (B), 32' Romagnoli (B), 38' Bisoli (B), 56' rig. Torregrossa (B), 58' Monachello (P), 90' Torregrossa (B)]

PALERMO-FOGGIA [lunedì ore 21]