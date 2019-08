Serie B, i risultati - Bene l’Empoli, cade il Chievo a Perugia

Esordio con vittoria per l’Empoli in campionato, i toscani superano 2-1 la Juve Stabia. Cade con lo stesso punteggio il Chievo a Perugia.

Inizia con un successo il cammino dell’ nel campionato di Serie B. La compagine allenata da Bucchi, si impone infatti per 2-1 contro la Stabia e mette in cascina i suoi primi tre punti del torneo.

Con DAZN segui la Serie B STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al Castellani, partita fin da subito sui giusti binari per i toscani che sbloccano il risultato dopo appena 2’ grazie ad un sinistro di Bandinelli.

L’Empoli sfiora in più occasioni il raddoppio ma nella ripresa, al 74’, viene punito da Cissé che, da poco entrato in campo, sfrutta al meglio un assist di Di Gennaro e batte con freddezza Brignoli. A realizzare la rete del definitivo 2-1 è La Gumina che all’80’ si procura e calcia alla perfezione un calcio di rigore, piazzando il pallone alle spalle di Branduani.

Esordio con sconfitta invece per il nuovo di Marcolini. Gli scaligeri passano in vantaggio già al 3’ con Meggiorini sul campo del , ma subiscono il ritorno degli avversari.

Al 45’ è Iemmello a pareggiare realizzando un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Laverbe. Al 70’ ancora l’ex attaccante del , supera Semper per il 2-1 finale ancora dal dischetto. Anche in questo caso a procurare il rigore è Laverbe che atterra Dragomir in area di rigore.

SERIE B, 1ª GIORNATA

PISA-BENEVENTO 0-0 (giocata venerdì)

CROTONE-COSENZA 0-0

SALERNITANA-PESCARA 3-1 [36' Jallow (S), 54' Campagnaro (P), 78' Jallow (S), 82' Giannetti (S)]

ASCOLI-TRAPANI 3-1 [17' Scamacca (A), 65' Ferretti (T), 84' aut. Luperini (T), 90+1' Da Cruz (A)]

CITTADELLA-SPEZIA 0-3 [48' F. Ricci, 51' Galabinov, 62' Mora]

ENTELLA-LIVORNO 1-0 [28' rig. Mancosu]

VENEZIA-CREMONESE 1-2 [68' Mogos (C), 74' Modolo (V), 85' Castagnetti (C)]

L'articolo prosegue qui sotto

EMPOLI-JUVE STABIA 2-1 [2’ Bandinelli (E), 74’ Cisse (J), 80’ rig. La Gumina (E)]

PERUGIA-CHIEVO 2-1 [3’ Meggiorini (C), 45’ rig. Iemmello (P), 69’ rig. Iemmello (P)]

PORDENONE-FROSINONE lunedì ore 21