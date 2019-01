Serie B, Ghirelli: "D'accordo sul format a 20 squadre e 5 promozioni dalla C"

Una Serie B a 20 squadre e con 5 promozioni dalla Serie C: è questa la proposta che vorrebbe portare Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

Intervenuto a 'La politica nel pallone' su 'Gr Parlamento', Ghirelli ha parlato del piano di riformare la Serie B dopo il caos che in estate ha coinvolto sia la seconda che la terza divisione italiana, con la B che al momento è rimasta a 19 squadre.

"Al momento si va avanti a 22 squadre e poi ripescaggi. Se poi la B, cosa che mi sembra difficile, ci chiederà di passare al format a 20 squadre con 5 promozioni per la Lega Pro , a compimento e risarcimento del disastro di agosto, in ossequio alla firma sulle riforme data da Gravina , siamo d’accordo ".

Il dialogo tra Ghirelli e Balata, presidente della Lega B, proseguirà più avanti, ma Ghirelli si è detto non convinto dei piani dell'interlocutore per provare a riformare la Serie B.

"Io sono contento se so che Balata è aperto al dialogo. Il 18 dicembre venivo da una assemblea franca in Lega Pro arrivando con la proposta dei 20, ma Balata mi ha detto che non era preparato a discutere. Ho avuto l’impressione che non sia l’interlocutore della Serie B."