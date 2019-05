Serie B, Foggia-Perugia 1-0: rossoneri fuori dalla zona retrocessione

Un calcio di rigore di Greco permette al Foggia di battere il Perugia: pugliesi fuori dalla zona retrocessione, frenata umbra in ottica playoff.

Importante scatto del , che batte tra le mura amiche il e si toglie dalla zona retrocessione, frenando la corsa degli umbri verso i playoff: per i ragazzi di Nesta ora l'obiettivo è lontano due punti.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Match ad alta tensione in terra pugliese, dove gli uomini di Grassadonia passano soltanto al 75' della ripresa, quando il neo entrato Sgarbi atterra in area di rigore Mazzeo: l'arbitro assegna il penalty e dagli undici metri Greco supera Gabriel, che tocca ma non evita la rete.

Gli ultimi verdetti sono rimandati all'ultima giornata, quando il Foggia si giochera definitivamente la salvezza sul campo del (i veneti sono ancora in piena corsa per un posto nei playoff), mentre il Perugia ospiterà la , (attualmente ottava e dunque in corsa per i playoff).

SERIE B, 37ª GIORNATA - CLASSIFICA

ASCOLI-PALERMO 1-2 [60' Moreo (P), 63' Addae (A), 86' Haas (P)]

CREMONESE-BRESCIA 0-0

SPEZIA-CROTONE 2-0 [25' Galabinov, 81' Bidaoui]

VENEZIA-PESCARA 2-2 [21' Brugman (P), 30' rig. Domizzi (V), 75' Mancuso (P), 90' rig. Domizzi (V)]

CITTADELLA-VERONA 3-0 [21' Diaw, 32' Moncini, 41' Iori]

BENEVENTO-PADOVA 3-3 [1' Pulzetti (P), 10', 95' Coda (B), 57' Bonazzoli (P), 80' Caldirola (B), 92' Baraye (P)]

LIVORNO-CARPI 1-0 [59' Giannetti]

L'articolo prosegue qui sotto

SALERNITANA-COSENZA 1-2 [44' Garritano (C), 63' Rosina (S), 90' Palmiero (C)]

FOGGIA-PERUGIA [75' Greco rig.]

Riposa: