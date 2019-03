Serie B, Foggia-Cosenza 1-0: I Satanelli tornano a respirare

Il Foggia supera 1-0 il Cosenza e mette in cascina tre punti importanti per la salvezza. Allo Zaccheria decide un’autorete di Dermaku.

Si apre con una vittoria del Foggia il 27esimo turno del campionato di Serie B.

Allo Zaccheria, rossoneri vicini al vantaggio già al 9’, quando Perina è bravissimo a deviare un diagonale di Iemmello. La risposta del Cosenza è immediata e nel giro di due minuti è per due volte Mungo ad andare ad un passo dalla rete.

I Satanelli passano al 21’ quando sugli sviluppi di un calcio da fermo battuto da Kragl, Agnelli non riesce ad arrivare sul pallone di testa, ma con il suo movimento inganna Dermaku che devia la sfera alle spalle di Perina.

Nella ripresa, al 62’, il Cosenza va vicino al pareggio con Garritano che non riesce ad approfittare al meglio di un bel traversone di Baez.

La compagine guidata da Piero Braglia chiude la partita in attacco, il forcing finale non porta però i frutti sperati. Il Foggia, che era reduce da cinque pareggi consecutivi, in virtù di questo risultato sale a quota 26, il Cosenza resta invece fermo a 33.

SERIE B, 27ª GIORNATA

FOGGIA-COSENZA 1-0 [21’ aut. Dermaku]

BRESCIA-CITTADELLA (sabato 2 marzo, ore 15.00)

CARPI-ASCOLI (sabato 2 marzo, ore 15.00)

PADOVA-CROTONE (sabato 2 marzo, ore 15.00)

PALERMO-LECCE (sabato 2 marzo, ore 18.00)

PERUGIA-SALERNITANA (domenica 3 marzo, ore 15.00)

PESCARA-SPEZIA (domenica 3 marzo, ore 15.00)

VERONA-VENEZIA (domenica 3 marzo, ore 21.00)

LIVORNO-BENEVENTO (lunedì 4 marzo, ore 21.00)

Riposa: Cremonese