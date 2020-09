Serie B: data, orari e dove vedere in tv le prime due giornate

La Lega di Serie B ha comunicato gli orari ed il calendario delle prime due giornate di Serie B. Si parte con Monza-SPAL venerdì 25 settembre.

Una settimana fa è stato annunciato il calendario della prossima stagione di Serie B, mentre adesso la Lega ha anche comunicato gli orari delle partite delle prime due giornate.

La prima partita della nuova Serie B sarà quella tra Monza e , in programma il 25 settembre alle ore 21. Si tratta di una neopromossa di grandi speranze come la squadra di Brocchi e di una retrocessa di grande spessore come la SPAL.

La prima giornata sarà chiusa invece dl posticipo di domenica sera tra Reggiana e Pisa alle ore 21.

Questo il calendario completo, con relativi orari (la Serie B è un'esclusiva DAZN) delle prime due giornate di campionato.

GIORNATA 1

Venerdi 25 settembre

21.00 Monza v SPAL (DAZN)

Sabato 26 settembre

14.00 v (DAZN)

14.00 v Entella (DAZN)

14.00 v (DAZN)

14.00 v Pordenone (DAZN)

14.00 v (DAZN)

14.00 v Reggina (DAZN)

16.00 v LR Vicenza (DAZN)

Domenica 27 settembre

15.00 v (DAZN)

21.00 Reggiana v Pisa (DAZN)

GIORNATA 2

Sabato 3 ottobre

14.15 v Salernitana (DAZN)

16.15 Ascoli v Lecce (DAZN)

16.15 Empoli v Monza (DAZN)

16.15 LR Vicenza v Pordenone (DAZN)

16.15 Reggina v Pescara (DAZN)

16.15 SPAL v Cosenza (DAZN)

16.15 Venezia v Frosinone (DAZN)

16.15 Entella v Reggiana (DAZN)

Domenica 4 ottobre

15.00 Pisa v Cremonese (DAZN)

21.00 Cittadella v Brescia (DAZN)