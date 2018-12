Serie B, Cosenza-Benevento rinviata per pioggia: si gioca domenica alle 15

La gara di Serie B tra Cosenza e Benevento in programma sabato alle ore 18 è stata rinviata a causa della pioggia. Già decisa la data del recupero.

Nuovo rinvio in Serie B dove la gara Cosenza-Benevento, valida per la quindicesima giornata del campionato cadetto e inizialmente in programma sabato 15 dicembre alle ore 18, è stata posticipata causa pioggia.

L'arbitro della partita, dopo un sopralluogo sul terreno del 'Marulla' insieme ai capitani delle due squadre, ha deciso di rinviare la gara, che ha già una nuova data: si giocherà domani, domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 15.

La partita tra @CosenzaOfficial e @bncalcio è stata ufficialmente sospesa dopo il sopralluogo effettuato dall'arbitro Pillitteri.

I delegati della #LegaB e i rappresentanti delle due squadre sono a colloquio per stabilire la data del rinvio. #COSBEN #SerieBKT — Lega B (@Lega_B) 15 dicembre 2018

Peraltro in questo campionato non è la prima volta che una partita del Cosenza viene rinviata: lo stesso era successo a settembre contro il Verona, ma allora la causa erano le precarie condizioni del campo tanto che alla fine i calabresi vennero puniti con la sconfitta per 0-3 a tavolino.

Stavolta invece il rinvio è dovuto solo alle condizioni metereologiche avverse e dunque la partita Cosenza-Benevento verrà regolarmente recuperata. Niente secondo ko a tavolino per la neopromossa.