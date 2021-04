Serie B, il nuovo calendario: tutte le gare in contemporanea alle 14

Le ultime giornate di Serie B saranno tutte allo stesso orario, senza anticipi e posticipi: quattro turni in dieci giorni.

Il campionato di Serie B tornerà solamente a maggio, in virtù dello slittamento delle gare del 16esimo e 17esimo turno post caso Pescara (diversi casi covid che avevano portato allo spostamento delle sfide in cui erano impegnati gli abruzzesi): lo farà con partite in contemporanea.

E' questa la decisione presa dalla Lega di Serie B, che ha annunciato come le ultime quattro giornate del campionato regolare si disputeranno tutte allo stesso orario, ovvero le 14. In quali giorni? Sabato 1 maggio, martedì 4 maggio, venerdì 7 maggio e lunedì 10 maggio.

Dieci giorni di fuoco per definire quali saranno le due squadre direttamente promosse in Serie A, chi parteciperà ai playoff, chi retrocederà direttamente in Serie C e chi invece dovrà vedersela con i playout. Occhi puntati sopratutto sull'Empoli di Dionisi, vicina al ritorno nella massima serie.

IL NUOVO CALENDARIO DI SERIE B

Sabato primo maggio ore 14

Ascoli-Empoli

Brescia-Spal

Cosenza-Pescara

Cremonese-Reggina

Frosinone-Pisa

Lecce-Cittadella

Reggiana-Pordenone

Salernitana-Monza

Venezia-Chievo

Entella-Vicenza

Martedì quattro maggio 2021 ore 14