Serie B, il Benevento vince al 93': Inzaghi in panchina impazzisce

Il Benevento ha vinto in pieno recupero contro il Cosenza grazie al goal di Armenteros: Pippo Inzaghi, tecnico delle 'Streghe', ha perso la testa.

La Serie B ha una strana coppia al comando: vicino alla sorpresa Entella, neopromossa che dopo 4 giornate è in testa alla classifica, c'è una realtà solida come il di Filippo Inzaghi.

I campani sabato hanno fatto fatica a battere il , nonostante il divario in classifica di già 6 punti. Ci è voluta una spaccata di Armenteros su azione da corner per far esplodere il Vigorito.

A esplodere di gioia è stato anche Filippo Inzaghi, che in panchina è letteralmente impazzito al momento del goal, scuotendo la testa di uno dei suoi collaboratori per poi correre in campo insieme ai suoi giocatori.

Iniziare la settimana con la stessa carica di mister Inzaghi 😁#MondayMotivation #DAZN pic.twitter.com/uCDwTkNi2L — DAZN (@DAZN_IT) September 23, 2019

Dopo la difficile annata a in , 'Super Pippo' è tornato in B, dove aveva già fatto bene con il . Ora vuole ripetersi portando il Benevento alla promozione. E sì, a giudicare dalla sua esultanza, lo spirito è proprio quello giusto...