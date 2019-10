Serie B, Ascoli-Pescara 0-2: Galano e Busellato regalano 3 punti agli abruzzesi

Il Pescara espugna il Del Duca di Ascoli nel finale con i goal di Galano e Busellato nel finale. I marchigiani mancano l'aggancio in vetta.

La 7ª giornata di Serie B si è chiusa sul campo dell', che ha mancato l'aggancio in vetta alla classifica perdendo in casa. A sorridere è stato il , che ha vinto per 0-2.

Al 'Del Duca' la partita si è risolta soltanto nei minuti finali: è Galano a sbloccare il match a soltanto 3 minuti dalla fine. Nel recupero poi Busellato raddoppia su rigore e chiude il discorso.

La squadra di Zauri sale ora a 10 punti, mentre l'Ascoli rimane fermo a 12. Vincendo avrebbe raggiunto il al primo posto solitario in classifica.

SERIE B, 7ª GIORNATA

PERUGIA-PISA 1-0 [33' Iemmello]

COSENZA-VENEZIA 1-1 [20 Rivière (C), 78' rig. Montalto (V)]

CROTONE-ENTELLA 3-1 [27' e 38' Simy (C), 63' Crociata (C), 79' De Luca (E)]

LIVORNO-CHIEVO 3-4 [5' Marsura (L), 7' Pucciarelli (C), 25' Marras (L), 30' Marsura (L), 54' e 59' rig. Meggiorini (C), 89' Segre (C)]

PORDENONE-EMPOLI 2-0 [15' rig. Burrai, 40' Pobega]

SPEZIA-BENEVENTO 0-1 [87' Tello]

TRAPANI-JUVE STABIA 1-2 [20' Taugourdeau (T), 79' Canotto (J), 89' Forte (J)]

CREMONESE-CITTADELLA 0-2 [2' Luppi, 81' Diaw]

SALERNITANA-FROSINONE 1-1 [31' rig. Kiyine (S), 90' Capuano (F)]

ASCOLI-PESCARA 0-2 [87' Galano, 90+4' rig. Busellato]