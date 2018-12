Serie B, Ascoli-Brescia 1-1: Bisoli al 94' salva le Rondinelle

Il Brescia riacciuffa un pari insperato ad Ascoli a tempo scaduto: Bisoli risponde al momentaneo vantaggio bianconero firmato Rosseti.

Il Brescia coglie un punto pesante come un macigno ad Ascoli: nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie B, le Rondinelle riacciuffano il pari a tempo scaduto grazie a Bisoli che risponde al provvisorio 1-0 marchigiano firmato Rosseti.

A passare in vantaggio, come detto, è stato però l'Ascoli: il numero 10 di Vivarini, ad un quarto d'ora dalla fine, sfrutta a dovere un assist di Cavion e con un tap-in da due passi punisce i lombardi.

Per l'Ascoli anche un palo, colpito da Beretta quando i bianconeri erano già avanti, mentre il Brescia in precedenza poteva recriminare per le chances avute da Tonali e Ndoj con due conclusioni andate vicino al bersaglio. Poi il guizzo di Bisoli, che al 94' davanti al portiere di casa Perucchini insacca con una conclusione che scheggia prima la traversa e poi si infila in porta.

Con questo pareggio il Brescia consolida il secondo posto salendo a quota 28 in classifica mancando però l'aggancio in vetta al Palermo, mentre l'Ascoli si avvicina alla zona playoff con i suoi 21 punti.

SERIE B, 17ª GIORNATA

ASCOLI-BRESCIA 1-1 [75' Rosseti (A), 94' Bisoli (B)]

LIVORNO-VERONA [sabato ore 15]

CREMONESE-CARPI [sabato ore 15]

SALERNITANA-FOGGIA [domenica ore 12:30]

CITTADELLA-PERUGIA [domenica ore 15]

LECCE-PADOVA [domenica ore 15]

VENEZIA-COSENZA [domenica ore 15]

SPEZIA-PALERMO [domenica ore 17:30]

BENEVENTO-CROTONE [domenica ore 21]