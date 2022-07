Serie B su Prime Video tramite Helbiz Live: come funziona e abbonamento

Su Amazon Prime Video sbarca la Serie B grazie ad Helbiz Live: tutto il campionato in diretta tv e streaming. presente nel canale specifico.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Serie B più interessante di sempre? Forse, insieme ad alcune stagioni del passato. Poche, però, possono vantare un roster che comprende Cagliari, Palermo, Bari, Genoa e Parma, solo per citare alcune delle più importanti. La lotta per salire nella massima serie sarà incandescente, da seguire tutta d'un fiato.

Il torneo 2022/2023 di Serie B sarà disponibile nuovamente anche su Helbiz Live, piattaforma che detiene i diritti insieme a DAZN e Sky. L'app è disponibile su dispositivi mobili come cellulari e tablet, sulle smart tv di nuova generazione, ma anche attraverso Amazon Prime Video.

COME FUNZIONA HELBIZ SU PRIME VIDEO

Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per seguire la stagione di Serie B 2022/2023 utilizzando l'app di Amazon Prime Video, digitando Helbiz nella barra di ricerca. In questo modo si potrà iscriversi al servizio e seguire tutto il campionato: 390 partite tra stagione regolare, playoff e playout.

In più, su Helbiz Live presente nei canali di Amazon Prime Video, saranno previsti anche degli approfondimenti dalla giornalista Chiara Giuffrida, nuovo volto e conduttrice di Helbiz Live.

HELBIZ É COMPRESO NELL'ABBONAMENTO BASE DI PRIME VIDEO?

No, Helbiz LIVE e dunque la Serie B non è compresa nell'abbonamento base di Prime Video, quello attualmente da 3,99 euro pagabili di volta in volta ogni mese o 36 annuali da pagare in un'unica soluzione in maniera anticipata.

Helbiz LIVE fa parte infatti dei canali che prevedono un pagamento a parte, come quelli che danno la possibilità di avere a disposizione una quantità di film eccelsi, non presenti nell'abbonamento base da 3,99 euro o 36 annuali. E' comunque possibile utilizzare la prova di sette giorni, per poi annullare in ogni momento senza costi aggiuntivi o proseguo dell'offerta a pagamento.

Su Prime Video la Serie B su Helbiz Live è disponibile a 5,99 euro al mese, da pagare oltre ai 3,99 dell'abbonamento Prime Videe base. La prova di sette giorni gratuita e senza impegno è disponibile per tutti i possessori del Prime.

L’iscrizione al canale Helbiz Live si rinnova ogni mese in automatico fino all’annullamento. L'iscrizione, che non permetterà di seguire più la Serie B 2022/2023, può essere annullata in qualsiasi momento accedendo a Prime Video Channels andando su 'Il mio account' all'interno primevideo.com.