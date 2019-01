Serie B a 20 squadre dalla prossima stagione: lo ha deciso il Consiglio Federale della FIGC

Il Consiglio federale della FIGC ha decretato il cambio di format della Serie B: dalla prossima stagione sarà a 20 squadre.

Il Consiglio Federale della FIGC ha deciso il nuovo format della Serie B: dall'anno prossimo il campionato cadetto sarà a 20 squadre. La soluzione era stata promossa anche dal presidente della Serie C Ghirelli nelle scorse settimane, ed ora è stata accettata.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'auspicio di Ghirelli per la prossima stagione era di ottenere una promozione in più dalla Serie C quest'anno per portare il campionato a 20 squadre. Detto fatto, il 2018/2019 porterà a cinque nuove squadre dalla terza serie, invece delle quattro previste fino ad oggi.

Attualmente la Serie B sta vivendo una stagione di transizione, con un anomalo format a 19 squadre. Le retrocessioni rimarranno ovviamente quattro, mentre dalla Serie C arriveranno le prime tre squadre dei gironi, più due squadre scelte direttamente dai playoff.

Non è ancora chiaro se dai playoff arriveranno sia la quarta che la quinta squadra, oppure se una di queste verrà scelta tra le migliori seconde dei tre gironi. Intanto, in attesa di nuove notizie da parte degli organi predisposti, la svolta sembra essere veramente giunta.