È una Serie B che sa di 'A2': favorite, stelle e talenti da seguire

Via al nuovo campionato di Serie B: dalle favorite alle ambizioni di Monza e Reggina, fino alle stelle e ai talenti da tener d'occhio.

Sembra una 'A2'. Il match tra Monza e SPAL alza il sipario sul campionato 2020/2021 di Serie B (senza VAR), destinato - per blasone e ambizioni di gran parte delle partecipanti - ad entusiasmare.

Dalla sete di riscatto di chi è retrocesso la scorsa stagione alle campagne acquisti scoppiettanti delle neopromosse: in tante sono pronte a darsi battaglia e incendiare un'annata che le vedrà chiamate a giocarsi il trionfo con chi, il 2019/2020, lo ha concluso masticando amaro o sfiorando il salto di categoria.

DALLA 'B' DI BRESCIA ALLA 'S' DI : LE FAVORITE

, e SPAL. Tre nomi importanti, tutte scese dalla A in un 'annus horribilis' tra disgrazie sportive e Covid: le Rondinelle (che Cellino ha affidato a Delneri), i salentini guidati da Corini e gli emiliani, intenzionati a rialzarsi con Pasquale Marino, saranno inevitabilmente tra le favorite per la promozione.

Altre squadre

Insieme al trio Brescia-Lecce-SPAL impossibile non citare il , ko nella finale dell'ultima stagione che ha premiato lo e le cui ambizioni sono rimaste intatte.

Il ha tutte le credenziali per spaventare le rivali dopo un 2019/2020 altalenante, che l'ha vista uscire di scena nei playoff; stesso discorso per , per il competitivo e il Pordenone, mentre Monza e Reggina - nonostante neopromosse - con rinforzi di altissima qualità possono iscriversi alla lotta per la .

MONZA E REGGINA: MATRICOLE A CHI?

Monza e Reggina dicevamo, altro che 'matricole': brianzoli e calabresi, forti di spalle rese solidissime dalle presenze del tandem Berlusconi-Galliani e di Luca Gallo, dopo aver festeggiato l'approdo in B puntano senza mezzi termini alla doppia impresa in due anni.

Carlos Augusto, Barillà, Kevin-Prince Boateng, il danese Gytkjaer, Barberis e Giulio Donati non possono non far pensare ad un Monza protagonista nei piani alti; stesso dicasi in casa Reggina, col ds Taibi capace di regalare a mister Toscano gente del calibro di Menez, Ricardo Faty, Lafferty, Crisetig e Plizzari.

Occhio però anche a un'altra neopromossa, il Vicenza di patron Rosso, che con Mimmo Di Carlo in panchina e Meggiorini in attacco può sbaragliare le carte forte di un gruppo già collaudato.

Infine la Reggiana, capace di guadagnarsi un posto in B aggiudicandosi i playoff avendo la meglio sulla corazzata Bari: i granata, rispetto alle 'compagne di viaggio' provenienti dalla terza serie, partono a fari spenti ma non vanno sottovalutati.

BOATENG, MENEZ & CO: UNA PARATA DI STELLE

Jeremy Menez, Kevin-Prince Boateng, German Denis, Kyle Lafferty, Antonino Barillà, Riccardo Meggiorini, Christian Gytkjaer: tutta gente che ha giocato in Serie A, in Nazionale e in gran parte le Coppe europee. Guarda caso, tutti in forza alle neopromosse. Dimostrazione che Monza e Reggina, ma anche un Vicenza col morale alle stelle, proveranno a ritagliarsi un ruolo all'altezza dei nomi citati.

Vietato dimenticare però chi è sceso dalla A e può vantare profili di categoria superiore: il Lecce di Mancosu (anche se in odore di cessione) e Tachtsidis, la SPAL di Missiroli, del 'Pata' Castro e dell'eterno Sergio Floccari, il Brescia con Joronen, Chancellor e Bjarnason. Questa B è una parata di stelle.

I TALENTI... 'SERIE A'

Profili roboanti e già affermati, ma anche ragazzi in rampa di lancio: nel novero non può non esserci Sebastiano Esposito, che ha detto sì alla SPAL per trovare continuità d'impiego ed esplodere definitivamente dopo aver stupito tutti negli spezzoni con l' .

Il Brescia, che li ha lanciati in A in una stagione negativa, espone in vetrina i 'gioiellini' difensivi Andrea Papetti e Massimiliano Mangraviti. La ha riottenuto Gianluca Gaetano in prestito dal in quello che può essere l'anno giusto per compiere il salto, Christian D'Urso resta uno dei pezzi pregiati del Cittadella dei miracoli.

Nell'Empoli, con Samuele Ricci e il bianconero Marco Olivieri, il talento non manca così come al , che coi colpi Raoul Bellanova e Alessio Riccardi da e ha aggiunto qualità e freschezza.

SERIE B 2020/2021: ORARI E DOVE VEDERLA IN TV

La Serie B 2020/2021 sarà spalmata secondo i seguenti orari per ogni turno: un anticipo il venerdì alle 21:00; quattro partite il sabato alle 15:00 e una alle 18:00; due sfide di domenica alle 15:00 e una alle 21:00; infine il posticipo del lunedì alle 21:00.

La nuova stagione sarà visibile su DAZN, detentrice dei diritti del campionato cadetto, inoltre una partita di ogni giornata (solitamente l'anticipo del venerdì) sarà trasmessa anche in dalla Rai.