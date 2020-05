Serie A verso la ripresa: settimana decisiva, domani l'invio del protocollo

La FIGC invierà al governo il protocollo per la ripresa della Serie A. Martedì il consiglio di lega, giovedì la riunione decisiva con Spadafora.

Il calcio italiano vede la luce in fondo al tunnel. Dopo mesi di trattative e dubbi, la prossima settimana potrebbe essere finalmente quella decisiva per decretare il definitivo ritorno in campo della . Parola d'ordine, come sempre, prudenza. Ma la ripresa sembra sempre più vicina.

Il primo passo in questa direzione si muoverà domani, quando la FIGC invierà al Governo il protocollo relativo alla disputa delle partite. La Lega ha già girato la propria bozza alla Federcalcio, ora manca solo l'ok di Spadafora.

Negli stadi saranno ammesse circa 300 persone e tutte dovranno compilare un test sul loro stato di salute e accertare che le possibilità di contagio siano a zero. In più in campo le squadre entreranno separate, come già succede in . Saranno abolite le conferenze stampa: solo domande raccolte via WhatsApp.

L'argomento quarantena di squadra in caso un giocatore venga trovato positivo verrà rivisto più avanti, quando ci sarà ancora più chiarezza sulla situazione contagi a livello nazionale. Saranno invece aumentati i test sierologici.

Martedì, poi, seconda tappa: il consiglio di Lega, che anticipa la riunione di giovedì 28 con il ministro Spadafora, quello che potrebbe essere l'ultimo decisivo atto prima del sì. Anche se dei nodi da sciogliere, a partire dalla sopracitata gestione dei casi positivi, rimarranno ancora sul tavolo.

Un altro dei problemi da sciogliere sarà quello delle date, visto che il Governo ha bloccato gli eventi fino al 14 giugno e gli spostamenti da una regione all'altra potrebbero essere limitati. La data più probabile per ripartire sarebbe quella del 20 giugno.